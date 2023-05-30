الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفريغ كبسولة إطفاء فى مستشفى فايد بالإسماعيلية دون إصابات

جريدة الدستور

شهد مستشفى فايد المركزي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية- تفريغ كبسولة الإطفاء المركزية بالمستشفى.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، يفيد بتسريع كبسولة إطفاء الحريق المركزي بمستشفى فايد المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، ولم يسفر عن أي إصابات.

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل ما حدث في المستشفى قائلة: “تم تفريغ كبسول إطفاء حريق مركزى بمستشفى فايد المركزى نتيجة عبث أحد الأفراد، نتج عنه تسرب غاز الإطفاء في صورة ضباب”.


حرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

مستشفى فايد التخصصي مستشفى فايد المركزي انفجار مستشفى فايد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الجديد

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