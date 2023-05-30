الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الوداد فى الدورى المغربى قبل مواجهة الأهلى فى نهائى دورى الأبطال

الوداد المغربى
الوداد المغربى

ينتظر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مواجه صعبة أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال افريقيا، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الوداد فى مباراة الذهاب والمقرر لها التاسعة من مساء الأحد القادم والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى، لتسهيل مهمة المارد الأحمر فى مواجهة الإياب والتى يحتضنها ستاد مركب محمد الخامس يوم 11 يونيو القادم .

ترتيب الوداد فى الدورى المغربى قبل مواجهة الاهلى فى نهائى دورى الابطال

ويسعى الأهلى لخطف لقب بطولة دورى الابطال من الوداد المغربى لتعويض اخفاق الشياطين الحمر فى التتويج باللقب فى البطولة الاخيرة والتى خسرها أمام الوداد على ملعب مركب محمد الخامس، بالاضافة لاضافة اللقب الحادى عشر وتوسيع الفارق مع مازيمبى الكونغولى والزمالك المصرى لست بطولات فى الأكثر تتويجًا بلقب دورى الأبطال.

يحتل الوداد  المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، وبفارق نقطة عن الجيش الملكى المتربع على القمة.

جدول ترتيب الدورى المغربى 

  1. الجيش الملكى برصيد 57 نقطة
  2. الوداد المغربة برصيد 56 نقطة
  3. الفتح برصيد 47 نقطة
  4. أولمبيك أسفى برصيد 41 نقطة
  5. نهضة بركان برصيد 37 نقطة
  6. الرجاء برصيد 36 نقطة
  7. المغرب الفاسى برصيد 34 نقطة
  8. شباب السوالم برصيد 33 نقطة
  9. الاتحاد الرياضى التوركى برصيد 32 نقطة
  10. حسنية أغادير برصيد 31 نقطة
  11. المغرب التطوانى برصيد 29 نقطة
  12. شباب المحمدية برصيد 28 نقطة
  13. مولودية وجدة برصيد 25 نقطة
  14. الدفاع الحسنى الجديدى برصيد 24 نقطة
  15. اتحاد طنجة برصيد 22 نقطة
  16. أولمبيك خريبكة برصيد 22 نقطة.

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يحتل الأهلى قمة الدورى المصرى برصيد 62 نقطة جمعهم من 24 مباراة، وله خمس مباريات مؤجلة، واقترب من تحقيق اللقب، الغائب عن دولاب بطولات القلعة الحمراء فى أخر موسمين.

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