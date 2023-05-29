الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ثلاثي الأهلي يواصلون التأهيل لتجهيزهم للمشاركة أمام الوداد المغربي

الشناوي وعلي لطفي
الشناوي وعلي لطفي

واصل ثلاثي الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي برنامجهم التأهيلي من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الأهلي أمام  الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر له يوم الأحد المقبل علي ستاد القاهرة.

وبدأ الثلاثي تدريباتهم اليوم تحت أشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بناءا علي البرنامج الذي وضعه الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي داخل الفريق الأول. 

ويعاني حمدي فتحي من ثقل في العضلة الخلفية واشتكي منها في المران قبل الأخير لمباراة سيراميكا بينما محمد الشناوي يعاني من شد في عضلة السمانة  فيما أصيب علي لطفي بشد في العضلة الخلفية .

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية وقام بالجري حول الملعب على هامش المران ضمن البرنامج الخاص به.

فى حين واصل الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء أمس على ملعب التتش، وعقد  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الأول بالنادي الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.

أبطال افريقيا أحمد أبوعبلة السويسري مارسيل كولر دورى ابطال افريقيا العضلة الخلفية

الأكثر قراءة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة 2023 عبر الدستور

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق