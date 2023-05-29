ثلاثي الأهلي يواصلون التأهيل لتجهيزهم للمشاركة أمام الوداد المغربي

واصل ثلاثي الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي فتحي برنامجهم التأهيلي من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا والمقرر له يوم الأحد المقبل علي ستاد القاهرة.

وبدأ الثلاثي تدريباتهم اليوم تحت أشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بناءا علي البرنامج الذي وضعه الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي داخل الفريق الأول.

ويعاني حمدي فتحي من ثقل في العضلة الخلفية واشتكي منها في المران قبل الأخير لمباراة سيراميكا بينما محمد الشناوي يعاني من شد في عضلة السمانة فيما أصيب علي لطفي بشد في العضلة الخلفية .

وبدأ حمدي فتحي برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية وقام بالجري حول الملعب على هامش المران ضمن البرنامج الخاص به.

فى حين واصل الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي عقب عودة الفريق للتدريبات الجماعية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل .

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء أمس على ملعب التتش، وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الأول بالنادي الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة.