الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد في نهائي إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي حصول اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري.

وقرر كولر استئناف التدريبات استعداداً لمباراة الوداد المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى بطولة إفريقيا.

يأتى ذلك رغم عدم حصول اللاعبين على راحة خلال الفترة الماضية وفضل المدير الفنى الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مباراة الوداد المغربي.

ويعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريبات من أجل شرح برنامج خطة الإعداد لمباراة الوداد يسبقه جلسة مع أعضاء الجهاز المعاون.

ويؤدي لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سيراميكا تدريبات خفيفة تجنباً لعدم الإرهاق فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

وأعرب  كولر، عن رضاه بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا والحصول على الثلاث نقاط وفي الوقت نفسه عبر عن عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة.

كولر الاهلى سيراميكا الدوري الوداد المغربي

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