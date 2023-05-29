الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه سيراميكا في البروفة الأخيرة قبل مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال

الاهلى
الاهلى

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كيلوباترا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدوري علي ستاد القاهرة الدولي.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بعدما عاد إلى أجواء الدوري من جديد ومواصلة انتصاراته المحلية بعد تخطي عقبة إنبي وطلائع الجيش وذلك بعد إنهاء مهمته بنجاح وضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الوداد المغربي. 

وواصل الأهلي تربعه على صدارة الترتيب بعد فوزه في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش ليصل إلى النقطة 59 في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بالرغم من لعب المارد الأحمر 4 مباريات أقل.

في المقابل يعاني سيراميكا بقيادة حلمي طولان المدير الفني  بشكل ملحوظ هذا الموسم ويمر بسلسلة من النتائج المخيبة للآمال ويسعى إلى أن تكون بدايته الحقيقية وتصحيح أوضاعه أمام المارد الأحمر والخروج أمامه بنتيجة إيجابية لاستعادة الثقة من جديد.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا أكد علي أهمية مواصلة الانتصارات وتقرب الفريق من حسم اللقب المحلي الغائب عن النادي منذ موسمين وأيضا لزيادة الدافع والحافز المعنوي قبل مواجهة الوداد المغربي. 

وطالب كولر من اللاعبين ضرورة استغلال الفرصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق مؤخراً وأنه يثق في كل لاعب متواجد في القائمة. 

شدد السويسري على ضرورة الحذر وعدم الاستهتار من المنافس وعدم النظر الى نتائجه المحلية وأن دوافع لاعبي سيراميكا ستكون كبيرة في ظل تغير الجهاز الفني وكل لاعب سيبذل قصاري جهده لنيل ثقة مدربه خلال اللقاء.

وأكد كولر خلال حديثه أنه سعيد بمستوي بعض اللاعبين والذين لديهم إصرار في إثبات الذات ومحاولة للحوصل علي الفرصة بشكل كامل مشيراً إلي مشاركة برونو سافيو في اللقاء الأخير بداية لتصحيح مساره والقتال للحصول علي فرصته في المشاركة.

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