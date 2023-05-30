الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور طه خليفة: الحوار الوطني يؤكد رغبة الرئيس في تأصيل حرية الرأي

الدكتور طه علي خليفة
الدكتور طه علي خليفة

قال الدكتور طه علي خليفةk المدرس بكلية الألسن بالغردقة وصاحب عدد من المؤلفات الأدبية، إن طرح فكرة الحوار الوطني وتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، واهتمامه الكبير بمناقشاته، يؤكد على فكره ورغبته في تعميق وتأصيل حرية الرأي والتعبير بين كل طوائف الشعب، مؤكدًا أن فِكرة إنشاء وتدشين حوار وطني مجتمعي المبادرة لم تقُم بها أي بلد في الشرق الأوسط قبل مصر، وهوا أكبر دليل واقعي وملموس على الحوار الوطني الحالي يعني ويؤكد على معانٍ عدّة وهي «تحدث- عبّر- شارك» في بناء وطنك وفي أي مجال يمكن أن تشارك في بناء مستقبله، وهوا تأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية.

وأضاف خليفة لـ«الدستور»، أنه كمواطن من قاطني محافظة البحر الأحمر، يتمنى أن يسهم الحوار الوطني في نشر الثقافة والوعي، وإنشاء مزيد من المكتبات العامة، خاصة التي تحوي كتبًا مترجمة من وإلى لغات العالم الحية، فمحافظة البحر الاحمر تحتوي علي مدنًا سياحية ساحلية مفتوحة على كل بلاد العالم، من خلال نشر الثقافة المصرية في كل انحاء العالم، ويمكن ذلك من خلال تدعيم سعر الكتب، وإحياء فكرة مكتبة الأسرة، وهوا من أفض المشاريع التي أسهمت في نشر الثقافة والفنون والآداب، من خلال خلق قنوات اتصال عبر شبكات التواصل مع مكتبات العالم المشهورة.

وتابع أن الثقافة من أهم عوامل تقدم الشعوب والأمم وجزء من تاريخها سواء في الحاضر المستقبل ولا مستقبل بلا ثقافة وفِكر، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس بالثقافة ورسائل التوعية التي يذكرها دائما تؤكد على اهتمامه الشخصي بقضية الثقافي، لانها ستخلق عقولاً بناءة تفيد بلدها، لتحيا مصر شامخة أبيةً مستقرة آمنة مطمئنة بعقول أبنائها ووعيهم، وبفضل قيادتها الحكيمة الوطنية المخلصة التي تسعي لتغيير تراكمات الماضي ومواكبة التطور داخليًا وخارجيًا.

البحر الاحمر الثقافة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي نشر الثقافة كلية الالسن طه خليفة حرية الرأي والتعبير

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