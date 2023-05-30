"الطيران": 36 دولة إفريقية وقعت على التزام بدعم التشغيل الكامل داخل القارة

قال الطيار إلياس صادق، مستشار وزير الطيران المدني لشؤون النقل الجوي، إن فاعليات ورشة العمل التصديقية التي تستضيفها وزارة الطيران لمنظمة الكوميسا ستنتهي غدا الأربعاء 31 مايو، ومن المقرر أن يتم إصدار التوصيات الخاصة بالورشة عقب انتهائها بعد موافقة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية المتخصصين في مجال أنظمة الاتصالات والملاحة من الدول الأعضاء بمشاركة عدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصرية.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أهمية التعاون المشترك الذي يسهم في خلق مناخ فعال بالقارة السمراء ويعزز جهودها في مواصلة متابعة تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM)- كونه أحد المشاريع الرئيسية لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي، والذي يهدف توطيد الاتصال داخل المنطقة بين المدن الرئيسية في البلدان الأفريقية وضمان توافرها وخلق سوق نقل جوي موحد في إفريقيا، حيث وقعت ست وثلاثون (36) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على الالتزام الرسمي لدعم التشغيل الكامل وهو يشكل 89٪ من الحركة الجوية داخل أفريقيا، وتقوم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بتوطينها.

جدير بالذكر أن منظمة الكوميسا: تتكون من 21 دولة أفريقية وهم (مصر، جيبوتي، كينيا مدغشقر مالاوي موريشيوس، السودان زامبيا، زيمبابوي، رواندا، بورندي، ليبيا جزر القمر، إريتريا، إثيوبيا الصومال، تونس، المحيط الهندي، سيشل إسواتيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية).

والهدف من إنشائها كمنظمة هو التعاون بين الدول الأعضاء في تحقيق تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها وتعزيز السلم والأمن في الإقليم، كما أن تركيزها الأساسي ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التي تواجه الدول، وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي”.