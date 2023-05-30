الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الطيران": 36 دولة إفريقية وقعت على التزام بدعم التشغيل الكامل داخل القارة

الطيار إلياس صادق
الطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران

قال الطيار إلياس صادق، مستشار وزير الطيران المدني لشؤون النقل الجوي، إن فاعليات ورشة العمل التصديقية التي تستضيفها وزارة الطيران لمنظمة الكوميسا ستنتهي غدا الأربعاء 31 مايو، ومن المقرر أن يتم إصدار التوصيات الخاصة بالورشة عقب انتهائها بعد موافقة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية المتخصصين في مجال أنظمة الاتصالات والملاحة من الدول الأعضاء بمشاركة عدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصرية.

وأكد صادق في تصريحات صحفية أهمية التعاون المشترك الذي يسهم في خلق مناخ فعال بالقارة السمراء ويعزز جهودها في مواصلة متابعة تنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM)- كونه أحد المشاريع الرئيسية لجدول أعمال الاتحاد الإفريقي، والذي يهدف توطيد الاتصال داخل المنطقة بين المدن الرئيسية في البلدان الأفريقية وضمان توافرها وخلق سوق نقل جوي موحد في إفريقيا، حيث وقعت ست وثلاثون (36) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على الالتزام الرسمي لدعم التشغيل الكامل وهو يشكل 89٪ من الحركة الجوية داخل أفريقيا، وتقوم الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بتوطينها.

جدير بالذكر أن منظمة الكوميسا: تتكون من 21 دولة أفريقية وهم (مصر، جيبوتي، كينيا مدغشقر مالاوي موريشيوس، السودان زامبيا، زيمبابوي، رواندا، بورندي، ليبيا جزر القمر، إريتريا، إثيوبيا الصومال، تونس، المحيط الهندي، سيشل إسواتيني، جمهورية الكونغو الديمقراطية).

والهدف من إنشائها كمنظمة هو التعاون بين الدول الأعضاء في تحقيق تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها وتعزيز السلم والأمن في الإقليم، كما أن تركيزها الأساسي ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التي تواجه الدول، وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي”.

وزير الطيران المدني أفريقيا الاتحاد الافريقى ملاحة الجوية سلطة الطيران المدني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بنسبة نجاح 87.5%.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من المحافظين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)