رئيس مدينة مرسى علم يستقبل المواطنين لبحث شكاواهم ومطالبهم

عقد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لقاء مفتوحاً مع مواطني المدينة، وذلك لتلقي شكاوى المواطنين في كافة المجالات والخدمات التي تقدمها الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، من أجل بحثها وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لها.

وأكد رئيس مدينة مرسي علم في بيان له، أنه خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من الشكوى المتنوعة، وتم مناقشة الشكاوى الخاصة بالمواطنين في والحلول المناسبة لشكواهم كلاً على حدة، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم.

ولفت "عدلي" إلى أن الوحدة المحلية تفتح أبوابها أمام مواطني المدينة بشكل دائم وعلى مدار الأسبوع دون الالتزام بيوم اللقاء المفتوح لبحث شكاوى المواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم وذلك لإزالة أي معوقات تعوق أعمالهم بالمدينة في كافة المجالات، مشيرًا الي أن الهدف من ذلك هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه رئيس مدينة مرسي علم بالاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية للمواطنين بشكل دوري، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمدينة، حريصة على حل جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها فى إطار من الشفافية.

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