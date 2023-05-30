الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستدعي مالك شقة الفنان صبري عبد المنعم الجديد

الفنان صبري عبد المنعم
الفنان صبري عبد المنعم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، استدعاء مالك شقة الفنان صبري عبدالمنعم، الذي اشتراها من صاحب شركة نصب عليه بعقود بيع وهمية .

وتبين أن الفنان صبري عبد المنعم باع شقة يمتلكها في منطقة المقطم، ولكن صاحب الشركة التي أجرى عملية البيع أعطاه شيك بثمنها ولكنه وجده مزور عندما حاول صرفه ، ووجد الأخير اختفى وهرب عقب بيعها لمحامي يسكن فيها حاليًا.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه نيفين. ع، وعبدالمنعم. ط، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، وتم بيعها بمبلغ مالي 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك الأولى.

وكشفت التحريات عن أن الأولى هي ممثلة الشركة، حيث حررت له شيكًا بنكيًا بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة نيفين، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلًا عامًا ببيع الشقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة للتحقيق.

عقود بيع وهمية الفنان صبري عبدالمنعم مالك شقة استدعاء صاحب شركة نيابة المقطم

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