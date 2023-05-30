الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة والده وعمه في حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق كفر الشوبك – شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل ما أسفر عن مصرع طفل واصابة والده وعمه وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل على طريق كفر الشوبك – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين .

انتقلت على قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر وادارة المرور وتبين وجود تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يستقلها شخصان وطفل بسبب السرعة ما ادى الى طفل واصابة والدة وعمه مستقلى الدراجة النارية وتم نقل الجثة والمصابان ال المستشفى وتحفظت الاجهزة الامنية على السيارة النقل وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تصادم سيارة نقل شرطة شبين القناطر شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر العام وقوع حادث تصادم

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