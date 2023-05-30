الثلاثاء 30 مايو 2023
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في يومه العالمي.. استشاري طب المخ بجامعة عين شمس تكشف أسباب التصلب المتعدد

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة إيمان المراكبي أستاذ واستشاري أول طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أعراض التصلب المتعدد، قائلة: هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي والنخاع الشوكي والعصب البصري.

جسم الإنسان يكون أجسام مضادة ضد نفسه

وأضافت المراكبي خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن جسم الإنسان يكون أجسام مضادة ضد نفسه، أي يهاجم الجسم نفسه بسبب عدوى فيروسية، ويبدأ يحدث مشكلة في الجهاز العصبي والنخاع الشوكي والعصب البصري، مما يتسبب في تآكل الأعصاب.

وأوضحت أستاذ واستشاري أول طب المخ و الأعصاب و الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن بعد تلف مادة "الإيلين" تبدأ إشارات المخ إلى العضلات، مما يؤدي إلى ضعف اليد أو القدم أو ضعف الحركة أو الإحساس، أو عدم التحكم في البول وغيرها من المضاعفات.

التصلب المتعدد أسباب التصلب المتعدد تكشف استشاري طب المخ بجامعة عين شمس جامعة عين شمس استشاري طب المخ يومه العالمي

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