الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى بشأن سياسة الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية بقطاع العقارات

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حول سياسة الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين والمستثمرين فى قطاع العقارات.

وأشار "السادات" فى المذكرة الإيضاحية للطلب المقدم منه، إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استهدفت تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي.

‏وأوضح: “تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، بالإضافة إلي مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلا من 90%”.

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