هل يؤدي انخفاض مستويات فيتامين (د) لزيادة خطر الإصابة بفيروس كوفيد لفترة طويلة؟

تكتسب العلاقة المحتملة بين مستويات فيتامين (د) وخطر الإصابة بمرض كوفيد اهتمامًا متزايدًا في المجتمع العلمي.

تشير دراسة حديثة تم نشرها عبر موقع “health” قدمت في المؤتمر الأوروبي الخامس والعشرين لأمراض الغدد الصماء في إسطنبول إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ Covid-19 يجب أن يراقبوا مستويات فيتامين (د) عن كثب ، حيث قد تكون المستويات المنخفضة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ Covid لفترة طويلة.

Long Covid ، المعروف أيضًا باسم متلازمة ما بعد Covid-19 ، مصدر قلق صحي جديد نسبيًا ظهر خلال الجائحة العالمية، فعلى الرغم من مرور مرور ثلاث سنوات ، إلا أنه لا يزال كوفيد طويلاً يضر بحياة بعض المرضى

تم تحديد نقص فيتامين (د) كعامل خطر للنتائج الوخيمة لدى مرضى Covid-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى ، بما في ذلك الحاجة إلى التنبيب والتهوية الميكانيكية ، وحتى الموت، ومع ذلك ، فإن دورها في Covid الطويل لم يتم استكشافه إلى حد كبير حتى الآن.

الدراسة، التي دعمتها شركة Abiogen Pharma SpA ، أجرىها باحثون من جامعة Vita-Salute San Raffaele ومستشفى IRCCS San Raffaele في ميلانو.

وقحص الفريق 100 مريضا تتراوح أعمارهم بين 51 و 70 ، بعضهم مصاب بـ Covid الطويلة والبعض الآخر بدونه، قاموا بقياس مستويات فيتامين (د) للمرضى في نقطتين: عندما تم إدخالهم إلى المستشفى لأول مرة بسبب Covid-19 وبعد ستة أشهر من الخروج، وكشفت النتائج أن المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) مقارنة بمن لا يعانون من المرض

كان هذا الاختلاف واضحًا بشكل خاص في المرضى الذين أبلغوا عن أعراض "ضباب الدماغ" - الارتباك والنسيان وضعف التركيز - في المتابعة التي استمرت ستة أشهر.

تمت مطابقة مجموعتي المرضى ، أولئك الذين يعانون من Covid أو بدونه ، من حيث العمر والجنس والأمراض المزمنة الموجودة مسبقًا وخطورة Covid-19.

أوضح الباحث الرئيسي أندريا جيوستينا أن "الدراسات السابقة حول دور فيتامين (د) في مرض كوفيد الطويل لم تكن حاسمة بشكل رئيسي بسبب العديد من العوامل المربكة".

في حين أن النتائج ايضَا تؤكد الدكتورة جيوستينا أن هناك حاجة لدراسات أكبر للتحقق من صحة الرابط. يركز فريق البحث الآن على التحقيق فيما إذا كانت مكملات فيتامين (د) يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض كوفيد الطويل.