الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 86 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن توريد 86335.960 طن تقريبا من القمح من داخل وخارج المحافظة وقد بلغت النسبة المئوية للتوريد 141.1%.

وأكد الهجان انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2023، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف العمليات بالمراكز والمدن والتي على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة، لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح. 

ووجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون.

التموين والتجارة الداخلية الشون والصوامع اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية القمح المحلي توريد محصول القمح

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