ضبط 33 سلاحا ناريا و5 قضايا مخدرات فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري عبارة عن 13 بندقية آلية و9 بنادق خرطوش و11 فردا محليا وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 25 متهما لـ15 منهم معلومات جنائية.

وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 627 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.