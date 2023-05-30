الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين بتصادم موتوسيكلين فى منيا القمح

جريدة الدستور

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق كوبري المحروسة الصنافين بمحافظة الشرقية.

وردت إشارة من مستشفى منيا القمح باستقبال "أحمد. ع" 28 سنة، "عزة. أ"، "محمد. ج"، 35 سنة، مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين ببعض بطريق كوبري المحروسة الصنافين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة الشرقية كوبري المحروسة طريق حادث تصادم موتوسكلين

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