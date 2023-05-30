الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: توريد 30.6 ألف طن قمح حتى الآن بنسبة 118%

صومعة الغلال بمدينة
صومعة الغلال بمدينة الحمام

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم توريد 30.6 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى الآن، لتحقق بذلك المحافظة نسبة أعلى من المستهدف من توريد القمح بلغت 118% لموسم حصاد 2023 مع استمرار انتظام عملية التوريد بصومعة الشمامة بالحمام دون أي معوقات.

وأشار محافظ مطروح إلى نجاح المحافظة للعام الثاني على التوالي في تحقيق نسبة أعلى من المستهدف من توريد محصول القمح وذلك بفضل وعى المزارعين بالمحافظة وتضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح للحفاظ على جودة القمح المورد. 

وثمن محافظ مطروح الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية بالمحافظة  للإشراف على أعمال استلام وتوريد الأقماح، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم هذا العام ،مع  المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد في ضوء الالتزام بالضوابط  والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

إحكام السيطرة والرقابة الإكتفاء الذاتي المحاصيل الاستراتيجية تخزين القمح توريد محصول القمح صومعه الشمامة محافظ مطروح

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