الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم أسوان" تفتح باب القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسوان عن فتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، للعام الدراسي 2023- 2024، اعتباراً من الخميس 1 يونيو 2023 وحتى 30 يونيو 2023. 

ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق ولي الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم (http://emis.gov.eg/)، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومى للتلميذ.

وفي حالة عدم تمكن ولى الأمر من التسجيل الالكترونى بنفسه (تقديم الصف الأول الابتدائى فقط) ، يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها ، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للإطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق الكترونياً بالمدرسة. 

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التقديم إلكترونيا القبول المدارس الرسمية فتح باب القبول مديرية التربية والتعليم بأسوان مرحلة رياض الأطفال صف الأول الابتدائي

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