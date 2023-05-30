سقوط موقع "تعليم الإسماعيلية" يحرم طلاب الإعدادية من الوصول للنتيجة

تسود حالة من الغضب بين أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية؛ لعدم تمكنها من الوصول لنتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية؛ بسبب مواجهاهم خطأ في الاتصال بالخادم "Server"، الخاص بموقع المديرية، قبل إعلان النتيجة.

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعلان النتيجة عبر موقعها الرسمي.

وقالت مديرية التعليم في بيانها "يعتمد المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 خلال دقائق، بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر الرابط"، ووضع رابط موقع مديرية التربية والتعليم، الذي يواجه مشاكل عديدة قبل الإعلان النتيجة، بسبب عدم تطويره.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن الموقع الرسمي لمديرية لم يتم تطويره برمجيًا منذ فترة كبيرة، ولم يتم زيادة مساحة السيرفر حتى يستطيع عدد أكبر من المستخدمين فتح الموقع في نفس الوقت، ما يؤدي لعدم إمكانية الوصول للموقع وفتحه للحصول على النتيجة، وفي حالة فتحه بعد محاولات عديدة يحتاج لعدة دقائق حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة.

وأشار إلى أن هذا الخطأ تقع فيه المديرية بشكل مستمر دون وجود حل له، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي في موعد إعلان النتائج كل عام.