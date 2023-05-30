ضبط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي، ضم 5 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية "، ومن بينهم 3 عملاء "سيئ النية"، مقيمون بدائرتي مركز شرطة "المنصورة - السنبلاوين" وقسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والسيارات "بأسلوب المغافلة".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة "المنصورة – الستامونى – ميت غمر".. كما أرشدوا عن ( 2 دراجة نارية "توك توك" - سيارة "مقطعة إلى أجزاء") حصيلة نشاطهم الإجرامى، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.