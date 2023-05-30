الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 2 وإصابة 17 بحادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة بين قريتي طهما ودهشور بالطريق الواصل بين محافظتي الجيزة والفيوم.

على الفور، دفع مرفقا إسعاف الجيزة والفيوم بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل، مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع ميني باص حادث تصادم مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة

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