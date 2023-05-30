الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قطاع التدريب" بوزارة الإنتاج الحربي يحصل على تجديد شهادات الجودة

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

نجح قطاع التدريب التابع للوزارة في اجتياز مراجعـة شركـة "DAS" المانحـة لشهادات الجـودة "الأيـزو" للعـام الثالـث.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب أن القطاع حصل سابقاً على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015 كما تم منح القطاع شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية وISO 14001/2015  لنظام حماية البيئة.

ولفت إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية بواسطة شركة "DAS" على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتم اجتياز المراجعة بنجاح، وتعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية وتقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

الانتاج الحربى التكنولوجيا التطبيقية الجهات الحكومية السلامة والصحة المهنية العملية التعليمية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

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