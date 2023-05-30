البابا ثيودروس يترأس القداس الإلهي في كنيسة دير القديس جيورجيوس

ترأس صاحب الغبطة ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة دير القديس جيورجيوس "مار جرجس" البطريركي بمصر القديمة القاهرة.

حضر القداس الإلهي مجموعة من شباب وشابات تجمع "روتوندا الشرق" (Rotunda of the East) لجمعية الطلاب الأرثوذكس، التابع لجمعية الأساقفة الأرثوذكس الكنسي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أتوا برفقة الأب ثيودور بيتريدس.

وفي كلمته للشباب قال البابا ثيودروس، أعطاهم نصائح أبوية حول حياتهم الروحية وأهمية رسالتهم كشباب أرثوذكسي في أوقات اليوم المضطربة".

كما أشار إلى زيارته الرسمية إلى أمريكا في أكتوبر 2022، والتي تم خلالها منحه جائزة حقوق الإنسان المسماة على اسم "البطريرك أثيناغوراس القسطنطيني"، بحضور المتروبوليت إلبيدوفوروس رئيس أساقفة أمريكا لبطريركية القسطنطينية، والرئاسات الكنائسية، وأعضاء الجالية اليونانية الأمريكية.

وأعلن أن اليوم هو يوم الصداقة والتعاون بين شباب أمريكا وإفريقيا، بعد ذلك اصطحب شيخ (Abbot) الدير المقدس، الأرشمندريت دامسكيتوس الأزرعي المجموعة بجولة في سراديب الموتى اليونانية-الرومانية، والمكتبة، ومركز الدراسات والحوار، والمقبرة المجاورة للدير، حيث يمكن للمرء أن يجد قبور عديد من الباباوات البطاركة، وكذلك كنيسة كنيسة والدة الإله حيث كانت العائلة المقدسة تعيش وقت لجؤها إلى مصر، حسب التقاليد، والتي يوجد بها بئر الماء الذي كانت تستقي منه العائلة المقدسة.

