تزامنا مع ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن القديس جوزيبي ماريلو أسقف آكوي

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر بذكرى وفاة القديس جوزيبي ماريلو أسقف آكوي، وتزامنًا مع ذكراه ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه.



ولد جوزيبي ستيفانو شيافريدو ماريلو في 26 ديسمبر عام 1844 في تورينو بإيطاليا.

التحق جوزيبي ستيفانو بإكليريكية أستي.

سيم جوزيبي ستيفانو كاهناً في 19 سبتمبر عام 1868 على يد الأسقف كارلو لويجي سافيو.

وفي 14 مارس عام 1878 أسس مجمع القربان المقدس للقديس يوسف وقام بتنظيم دورات مسائية للتعليم المسيحي للعمال الشباب.

عينه البابا ليون الثالث عشر أسقف آكوي، جوزيبي ستيفانو وسيم في 17 فبراير عام 1889 على يد الكاردينال رافائيل موناكو لافاليتا.

شغل جوزيبي ستيفانو منصب أسقف آكوي وخدم ماريلو كمساعد لأسقف أستي قبل تعيينه الأسقفي.

زار جوزيبي ستيفانو 143 كنيسة ضمن زياراته الرعوية.

في 16 ديسمبر عام 1890 حصل على الدرجة الشرفية في اللاهوت المقدس من الكلية اللاهوتية في سانت توماس في جنوة ثم أصدروا رسالة راعوية ثالثة بخصوص الكفارة في 13 يناير عام 1891.

في 26 سبتمبر 1891، شارك في رحلة حج إلى روما بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لوفاة القديس لويس جونزاغا وفي 4 فبراير 1892 أصدر رسالة راعوية أخرى حول موضوع التربية المسيحية.

أصدر المطران ماريلو رسالة أخرى في 25 يناير 1893 تتعلق بمهنة الإيمان ونظم زيارات رعوية كبيرة لجميع الرعايا في إبرشيته.

سافر الأسقف ماريلو إلى سافونا وعند وصوله للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئوية الثالثة للقديس فيليبو نيري.

أصيب بنزيف في المخ أودى النزيف الدماغي بحياته الساعة السادسة مساءً يوم 30 مايو عام 1895 عن عمر يناهز الخمسين عاماً.

تم الاحتفال بجنازته في 1 يونيو و قال البابا ليون الثالث عشر عن وفاته في جمهور عام في روما عام 1891: "لقد كان جوهرة بين الأساقفة".

وقام البابا القديس يوحنا بولس الثاني بإعلانه طوباوياً في 26 سبتمبر 1993م في مدينة آستي بإيطاليا، وزاد في تكريمه وأعلانه قديساً في 12نوفمبر 2001م في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.