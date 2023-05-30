بعملية نوعية.. الجيش اللبنانى يعلن تحرير المواطن السعودى المختطف

أعلن الجيش اللبناني، منذ قليل، تحرير المواطن السعودي المختطف في لبنان، بعد عملية نوعية على الحدود مع سوريا.

وأفادت مصادر لبنانية في وقت سابق اليوم أن مخابرات الجيش اللبناني حررت المواطن السعودي المختطف واعتقلت بعض المطلوبين بحسب قناة "العربية".

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الثلاثاء، إن خطف المواطن السعودي أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضا قاطعا، وله غايات مشبوهة ضد لبنان والسعودية.

وأضاف "سلام"، في تغريدة عبر "تويتر"، "نناشد الأجهزة الأمنية كافة تكثيف الجهود والتحرك على كل المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالما وسحق الفاعلين".

وحذر الوزير اللبناني من أن عملية الاختطاف فعل إجرامي، يضرب الأمن القومي وسمعة لبنان والاقتصاد الوطني.

وقالت السفارة السعودية لدى لبنان، أمس، أنها تلقت بيانا يفيد باختفاء مواطن سعودي منذ يوم الأحد الماضي.