14 مليار جنيه إيرادات WE فى الربع الأول من 2023

علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات WE، على نتائج أعمال الربع الأول من عام 2023 قائلا: “من دواعي سروري أن أتولى مهام منصبي الجديد بالمصرية للاتصالات بالتزامن مع البداية المبهرة لنتائج أعمال هذا الربع والتي جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء الشركة لتحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للربع الأول للعام الجاري صباح اليوم الثلاثاء، حيث حققت إجمالي الإيرادات المجمعة نحو 14 مليار جنيه خلال الربع الأول للعام الحالي محققة نسبة نمو قدرها 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال خاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن نتائج أعمال الربع الأول لعام 2023 تعكس قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من أصولها المتنوعة وموقعها الاستراتيجي المتميز، ويستمر أداء الشركة المصرية للاتصالات في إظهار تميزها على الصعيدين المالي والتشغيلي، حيث حققت الإيرادات خلال هذا الربع نسبة نمو قدرها 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليحقق زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتابع نصر أن إيرادات خدمات البيانات واصلت دورها كداعم رئيسي للنمو في إيرادات وحدات أعمال التجزئة، كما شهدت وحدات أعمال الجملة طفرة في الإيرادات خلال هذا الربع مدفوعة بزيادة المبيعات وكذلك ارتفاع أسعار الصرف، وقد ساهم النمو الإجمالي على مستوى كافة وحدات الأعمال في زيادة الربح التشغيلي وصافي الربح بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية بنسبة 101% و144% على الترتيب.

كما سجل إجمالي التدفقات النقدية الحرة مبلغ 0,6 مليار جنيه بفضل النمو في صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 63% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبعد تحييد أثر قيمة سداد الدفعة الأخيرة من الترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا يبلغ صافي التدفقات النقدية الحرة 2,6 مليار جنيه، وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدين في ضوء تحرك أسعار الصرف إلا أننا تمكنا من خفض نسبة صافي الدين إلي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1,2 مرة مقابل 1,4 مرة عام 2022 مع الاحتفاظ بقيمة الديون بالعملة الأجنبية عند مستوى شبة ثابت مقارنة بالربع السابق.

وأكد الرئيس التنفيذي: مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متميز مع التزامنا بالتوسع في قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة، ومنحهم تجربة متميزة، والالتزام بتقديم أداء مالي متميز. كلي ثقة في قدرتنا على تحقيق نتائج أفضل، حيث أهدف إلى الاستفادة من جهود فريق العمل المتميز والمتفاني لمواصلة تحقيق أهدافنا الطموحة وترسيخ قيمنا الأساسية، وتحديد إطار واضح لتعزيز ريادة الشركة كمقدم اتصالات متكامل حاليا ومستقبلا.

كما أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ12,4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلا مبلغ 6,1 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 44%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.