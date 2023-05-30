الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتفاق السيسى وأردوغان على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون الثنائى الأبرز بالصحف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تناولت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
حيث أبرزت صحيفة "الأهرام" إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.
ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.
وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.
من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس التركي على إعادة انتخابه.
وفي لندن، تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك مع أردوغان لتهنئته، وأكد رغبته في مواصلة «التعاون الوثيق» مع تركيا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أوائل القادة الأوروبيين الذين هنأوا أردوغان.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يأمل أن تعطي إعادة انتخاب أردوغان «زخمًا جديدًا» للعلاقات بين البلدين.

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