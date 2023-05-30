الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه خلال مشاجرة بالوراق

جثة
جثة

صرحت نيابة شمال الجيزه بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سائق عقب ورود تقرير الصفة التشريحية  وبيان سبب الوفاة.

وكانت قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، أمس الإثنين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل بآلة حادة في الوراق.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق نتيجة خلافات الجيرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات إتخاذ الإجراءات القانونية الاعتداء التحري التشريح

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