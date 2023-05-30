في ذكرى وفاتها.. أفلام جمعت مديحة يسري وزوجها محمد فوزي

في مثل هذا اليوم منذ 5 أعوام رحلت عن عالمنا، الفنانة الكبيرة مديحة يسري، نتيجة قصور فى عضلة القلب، ولكنها تركت لنا إرثا فنيا كبيرا، وقدمت العديد من الأفلام، وعشقها الجماهير، نظرًا لملامحها المصرية، ولقبت بسمراء النيل.

تزوجت الفنانة مديحة يسرى أربع مرات وكان أبرزها من الفنان محمد فوزى الذى جمعها به العديد من الأعمال السينمائية، وتقابلا في فيلم قبلة في لبنان، وكان آخر لقاء بينهما في معجزة السماء، وأنجبت منه ابنها عمرو محمد فوزي، الذي توفي في حادث.

الدستور يرصد أبرز الأفلام التى جمعت بين مديحة يسرى ومحمد فوزى

قبلة في لبنان

في عام 1945 وقفت الفنانة مديحة يسرى في أول عمل يجمع بينها وبين زوجها محمد فوزي فى فيلم “قبلة فى لبنان” والتى تدور أحداثه حول، فتحية التى تسافر لبنان لقضاء فترة نقاهة، تاركة وراءها زوجها سامي، تتعرف فتحية على شاب مصري في لبنان في الوقت الذي يقع فيه زوجها سامي في غرام سعاد، ويقضي معها أوقاته، وتصل أخبار خيانته لزوجته إليها، هتشتعل بداخلها نار الغيرة وتقرر رد الخيانة بالخيانة.

فاطمة وماريكا وراشيل

فى يوم 25 يوليو 1949، عرض ثانى فيلم يجمع بين الزوجين مديحة يسرى ومحمد فوزى، ويعتبر هذا الفيلم الأول بعد زواجها وكان يحمل اسم فاطمة وماريكا وراشيل، ودارت أحداث العمل حول شاب ثري يدخل في العديد من العلاقات مع فتيات من ديانات مختلفة، وهن “راشيل، وماريكا، وفاطمة”، ويرسل والده له رسالة يأمره بالزواج من فاطمة التى تجسد دورها النجمة مديحة يسرى، لكنه يتفق مع صديقه على تبادل شخصياتهما، لكي لا يتزوج الفتاة، وتتفق الفتاة مع خادمتها على نفس الشئ للتخلص منه، وفى النهاية يقرر الزواج منها.

نهاية قصة

عام 1951 وقفت مديحة يسرى أمام زوجها محمد فوزي للمرة الثالثة، لتعلن نهاية قصة، والذى كانت تدور أحداثه حول، كاتب شاب، يؤلف قصة عن فتاة تحب ابن عمها وتسعى للزواج منه، لكن والدها يعارض الزواج، لتقوم بالزواج من آخر بشكل صوري، وتستمر علاقتها بابن عمها، ولكنها تتحول إلى قصة حقيقة عندما يقابل الكاتب الشاب فتاة تعاني من نفس المشكلة.

آه من الرجالة

آه من الرجالة هو عمل سينمائي عرض فى يوم 2 يونيو 1950، وكان الفيلم الرابع الذى يجمع بين مديحة زوجها، وتدور أحداث العمل السينمائى حول ثلاث فتيات، وهن ميمي وفيفي وسوسو، يقررن كراهية الرجال واعتزال الحب بعد عدة تجارب فاشلة، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن ويقعن في حب رجل واحد، ولكنه يحب امرأة أخرى.

من أين لك هذا

يعتبر فيلم من أين لك هذا العمل الخامس الذى جمع بين الفنان محمد فوزى وزوجته، وتم إنتاجه عام 1952، وتدور قصته حول طالب يدرس في كلية الطب، يعيش مع عالم اخترع مركبًا كيميائيًّا يجعله الإنسان غير مرئي، يقع وحيد في حب بنت، ولكن يرفض والدها، ويفضل زواج ابنته من شخص آخر، ويستغل الطالب هذا المسحوق من اجل الوصول الى حبيبته.

بنات حواء

فى عام 1 مارس 1954، تم عرض فيلم بنات حواء، وتدور أحداثه حول صاحبة محلات مضربة عن الزواج، قامت بتأسيس جمعية لمناهضة ضد الرجل أطلقت عليها “المرأة تساوى الرجل”، وضمت للجمعية كل العوانس، وأثناء ذهابها لحضور أحد اجتماعات الجمعية صدمت بسيارتها راكب دراجة يعمل رسام، وكان يحمل لوحات فنية يشترك بها فى المعرض الفني، ولكن اللوحة تمزقت، يتعرف عليها عن قرب، ويبدأ بمطاردتها بعد أن أحبها.

معجزة السماء

إلى هنا تنتهى قصة أفلام مديحة يسرى ومحمد فوزى ويعتبر معجزة السماء هو الفيلم الأخير الذى وقف فيه النجمين أمام بعضهم البعض فى عام 1956، وتدور أحداثه حول موظف صغير تأهب للسفر إلى الإسكندرية ليعمل بأحد الملاهى الليلية مغنى، ويفاجئه مجموعة من أصدقائه يأخذونه إلى رأس البر، وفي المصيف يتعرف بشابة تسببت في تعطيله عن السفر، إذ أصيب ببرد وهو يحاول إنقاذها من الغرق، وتنشأ بينهما حب.