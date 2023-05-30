الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيطالى: تعزيز العلاقات بين روما وباريس يخدم مصالح البلدين

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تعزيز العلاقات بين إيطاليا وفرنسا يخدم مصالح البلدين، داعيا إلى تنفيذ (معاهدة كويرينالي) للتعاون الثنائي المعزز بين روما وباريس الموقعة عام 2021.


وخلال مؤتمر في جامعة لويس جويدو كارلي في روما بعنوان "إيطاليا و أوروبا، التحديات بين الحرب والهجرة"، قال تاياني: "من واجبنا تقوية العلاقات مع فرنسا فمن المصلحة الإيطالية أن تكون لدينا علاقات جيدة مع فرنسا ومن المصالح الفرنسية أن يكون لديهم علاقات جيدة مع إيطاليا"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.


وفيما يتعلق بمعاهدة كويرينالي لتعزيز التعاون الثنائي، التي وقعها رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما في 26 نوفمبر 2021، قال وزير الخارجية الإيطالي: "نحن بحاجة إلى المضي قدما في تنفيذ معاهدة كويرينالي".


وتوترت العلاقات بين فرنسا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني غير قادرة على حل مشاكل المهاجرين التي ركزت عليها في حملتها الانتخابية، مما دفع تاياني إلى إلغاء رحلة إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية كاترين كولونا يوم 4 مايو الجاري.

 

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