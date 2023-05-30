الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء فى دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

كلف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، رؤساء الأحياء والإدارات المعنية  بشن حملة مكبرة برصد جميع  المخالفات وحالات التعدي على خطوط التنظيم بأحياء المدينة.

وأوضح "خلف الله"، أن الحملة أسفرت عن رصد حالة تعدي  بالشروع في عمل شدة خشبية، وتم التعامل الفوري من قبل لجنة الإزالة والإدارات المعنية بتنفيذ قرار الإزالة للشدة الخشبية لقطعة الأرض رقم (٩٣/١٢٦) بالمجاورة (٢٦) بالحي الخامس.

وأفاد رئيس الجهاز بأن الحملة قامت بوقف تنفيذ  صب أعمدة خرسانية وشدة خشبية، وتم التحفظ على مواد البناء والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز، وإيقاف التعامل على سيستم الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية.
 وأكد المهندس محمد خلف الله، على أهمية تنفذ الخطة الشاملة من أجل استرداد حق الدولة في قضايا البناء المخالف في المدن، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بسبب تحايل البعض على مخالفة الشروط الخاصة بنظام البناء التي وضعتها وزارة الإسكان في كل مدينة.

واشتملت الخطة التي تشرف عليها وزارة الإسكان عبر أجهزة المجتمعات العمرانية على أسعار محددة لكل منطقة ووفقًا لنوع المشروع ونظامه البنائي، حيث كشف رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن تطبيق الخطة بكل حزم وصرامة في إطار العمل على تعظيم الفائدة العائدة من قضايا التصالح التي تصب في صندوق الأجهزة ويتم صرفها على الصيانة ومشروعات البنية التحتية والخدمات. 

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التصدي لأي محاولة للخروج عن خطوط التنظيم والاشترطات البنائية مع استمرار أعمال الرصد لأي مخالفات والتعامل الفوري في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترداد حقوق الدولة.

إزالة المخالفات التحفظ الحي الخامس بدمياط الجديدة دمياط الجديدة لمخالفات واسترداد حق الدولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج

فتاة من البحيرة تُوُصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

خبراء: ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم حال رفض الكونجرس رفع سقف الديون

كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟