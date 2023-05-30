حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء فى دمياط الجديدة

كلف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، رؤساء الأحياء والإدارات المعنية بشن حملة مكبرة برصد جميع المخالفات وحالات التعدي على خطوط التنظيم بأحياء المدينة.

وأوضح "خلف الله"، أن الحملة أسفرت عن رصد حالة تعدي بالشروع في عمل شدة خشبية، وتم التعامل الفوري من قبل لجنة الإزالة والإدارات المعنية بتنفيذ قرار الإزالة للشدة الخشبية لقطعة الأرض رقم (٩٣/١٢٦) بالمجاورة (٢٦) بالحي الخامس.

وأفاد رئيس الجهاز بأن الحملة قامت بوقف تنفيذ صب أعمدة خرسانية وشدة خشبية، وتم التحفظ على مواد البناء والمعدات وإيداعها مخازن الجهاز، وإيقاف التعامل على سيستم الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد المهندس محمد خلف الله، على أهمية تنفذ الخطة الشاملة من أجل استرداد حق الدولة في قضايا البناء المخالف في المدن، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بسبب تحايل البعض على مخالفة الشروط الخاصة بنظام البناء التي وضعتها وزارة الإسكان في كل مدينة.

واشتملت الخطة التي تشرف عليها وزارة الإسكان عبر أجهزة المجتمعات العمرانية على أسعار محددة لكل منطقة ووفقًا لنوع المشروع ونظامه البنائي، حيث كشف رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن تطبيق الخطة بكل حزم وصرامة في إطار العمل على تعظيم الفائدة العائدة من قضايا التصالح التي تصب في صندوق الأجهزة ويتم صرفها على الصيانة ومشروعات البنية التحتية والخدمات.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التصدي لأي محاولة للخروج عن خطوط التنظيم والاشترطات البنائية مع استمرار أعمال الرصد لأي مخالفات والتعامل الفوري في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واسترداد حقوق الدولة.