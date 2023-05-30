الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هارب من 52 حكما قضائيا.. القبض على صاحب شركة متهم بالنصب

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات قضية نصب لمالك شركة على المواطنين في مدينة نصر.

ونشرت أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تعليق متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالنصب على صاحب الحساب وآخرين والاستيلاء على أموالهم. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه مالك شركة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، صادر ضده 52 حكمًا قضائيًا، 12 مستأنف، و40 جزئى، بلغت مدة الحبس فيهم أكثر من 81 سنة، وقيمة الكفالات أكثر من 200 ألف جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الحسابات الشخصية نصب كشف ملابسات وزارة الداخلية مدينة نصر فيسبوك

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