الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات قتل سائق لعامل بالوراق: «ضربه بماسورة حديد على الكورنيش وهرب»

جثة
جثة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن أن سبب قتل سائق لعامل هو ضربه بماسورة حديد على رأسه، بسبب خلافات جيرة بينهما.

 

وتبين أن المتوفي قابل السائق في شارع كورنيش الوراق وعاتبا بعضهما على خلافات الجيرة فنشبت بنيهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الثاني على الأول وفر هاربا.

 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق أنهى حياة عامل في الوراق، نتيجة خلافات الجيرة، حيث اعتدى عليه بآلة حادة مما أسفر عن مقتله.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في الوراق. 

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات أن المجني عليه، تعرض لاعتداء بآلة حادة، على يد سائق، نتيجة خلافات الجيرة بينهما. 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

السائق ماسورة حديد خلافات جيرة تحقيقات النيابة العامة بالجيزة المباحث الإجراءات القانونية

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