الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الكريمات

ارشيفه
ارشيفه

شهد طريق الكريمات الصحراوى، منذ قليل، إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ونقلوا إلى المستشفبات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الكريمات الصحراوى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث ترافقهم الخدمات المرورية وونش مرورى لرفع آثار الحادث.

وتبين من الفحص أن الحادث وقع إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق الكريمات اصابة 6 أشخاص حادث انقلاب سيارة

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