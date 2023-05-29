الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علي جمعة يحذر من مخالفة النظام العام: عقوبته قد تصل للإعدام

علي جمعة
علي جمعة

قال د.علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي مصر السابق، إن الأديان كلها السماوية وغير السماوية تدعو إلى الأخلاق.

أضاف جمعة، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس" اليوم، إلى أن الأمم المتحدة اختارت 11 قيمة أخلاقية، سمتها الأخلاق النشطة، وهذه القيم اتفق عليها جميع البشر وموجودة في كل الأديان، مثل الصدق.

وواصل:"في مجلة ميكي توجد شخصية ثعلوب، وهو طفل لا يحب الكذب، وأبوه عايزه يكذب، فأدخله مدرسة سوء الأخلاق، وفيها ولد ضرب المدرس بالطباشير، ولما الأستاذ سأل مين ضرب، ولد تاني قال أنا يا أستاذ، فأعطاه جائزة لأنه كذب".

وأوضح علي جمعة أن مخالفة النظام العام والآداب تهدم المجتمع، لذا عقوبة المخالفة قد تصل للإعدام.

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