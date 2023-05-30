كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة سوق الذهب وحركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية خاصة بعد الاستقرار الذي يتمتع به سوق المعدن النفيس في مصر، ويتساءلون عن طرق اكتشاف الصاغة للذهب الغير أصلي والمغشوش، وكذلك أيضًا تحديد العيار عن طريق بعض الإجراءات التي يقوم بها التاجر عند شرائه للذهب المستعمل من المواطنين.

يقول أحمد طه، أحد تجار الذهب، أن الإجراءات التي نقوم بها عند شراء الذهب المستعمل، يتم تحديدها للتعرف على نوع العيار، وكشف ما إذا كان الذهب حقيقي أو مزيف، كما أن الأمر يعود إلى عامل الخبرة التي يتميز به التاجر عن غيره، ربما تكون الإجراءات متشابهة بشكل كبير، لكن يمكن تحديد نوع العيار من خلال لون الذهب وكثرة التعرض له من قبل التجار.

وأضاف أن أول الإجراءات يتم الكشف عن الدمغة من خلال العدسة المكبرة، وللتأكد من صحه العيار هناك عملية تعرف بكشف العيار أو الماء الكذاب، وهي عملية نقوم فيها بقشط جزء من الذهب في قطعة تسمى "المحك" ومن ثم يتم وضع عليها سائل كيميائي ليحدد لنا ما إن كان العيار صحيح أو لا ففي حال أن كان العيار مطابقًا للمواصفات فلا يطرأ عليه أي أثر، لكن أن كان مختلفًا أو كان غير ذهب فيتأثر من خلال ظهور بعض التفاعلات الكيميائية عليه من الفوران وتغير لونه للون الأسود، لكن الذهب يظل متمسكًا بكافة خصائصه عند تعرضه لهذا الماء.

وأشار "طه" إلى أن هذه الطرق هي الطرق الشائعه والتي يعمل بها الكثير من الصاغة، كما أن هناك طرقًا متقدمة أكثر من ذلك، حيث يتم التعرف على نوع العيار بشكل تقني عبر أحد الأجهزة.