قائمة إيطاليا.. عودة زانيولو وتواجد مدافع ليتشي لأول مرة أمام إسبانيا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية خلال التوقف الدولي.

ويلعب منتخب إيطاليا مواجهة قوية أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 15 يونيو المقبل.

وشهدت القائمة عودة نيكولو زانيولو لاعب جالطة سراي التركي لقائمة الآتزوري بعد غياب أكثر من عام، بينما تواجد فيديريكو باشيروتو مدافع ليتشي لأول مرة.

وتواجد على رأس قائمة الـ 25 لاعبًا ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، جيانوليجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان وماركو فيراتي.

ولم يضم مانشيني أي لاعب من صفوف إنتر الذي يرتبط بنهائي دوري أبطال أوروبا 10 يونيو المقبل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاءت قائمة المنتخب الإيطالي لمواجهة الإسباني كالآتي:

حراس المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) ، أليكس ميريت (نابولي) ، جولييلمو فيكاريو (إمبولي)

خط الدفاع : فيديريكو باشيروتو (ليتشي) ، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) ، أليساندرو بونجيورنو (تورينو) ، جيوفاني دي لورنزو (نابولي) ، أليساندرو فلورنزي (ميلان) ، فيديريكو جاتي (يوفنتوس) ، ليوناردو سبينازولا (روما) ، رافائيل تولوي (أتالانتا)

خط الوسط: براين كريستانتي (روما) ، دافيد فراتيسي (ساسولو) ، جورجينيو (آرسنال) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (مونزا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) ، نيكولو زانيولو ( جالطة سراي)

خط الهجوم:دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، ويلفريد جنونتو (ليدز) ، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، جياكومو راسبادوري (نابولي) ، ماتيو ريتيجي (تيجري) ، ماتيا زاكاني (لاتسيو).