طبيب يُقدم نصائح لتفادي الاضطرابات الهضمية

كشف الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية، السبب الرئيس الذي يُسبب الاضطرابات الهضمية لدى الإنسان، وأبرزها الانتفاخ وحموضة المعدة والغازات وعسر الهضم.

وقال الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ"الدستور": "السبب الرئيس الذي يُسبب الاضطرابات الهضمية لدى الإنسان هو تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية، لأنها تستغرق وقت أطول لهضمها داخل المعدة عن الأطعمة الطبيعية، لذا يجب على الشخص الذي يشعر بالأعراض السالف ذكرها أن يتجنب هذه الاطعمة حتى لا يُصاب بها".

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية بضرورة تجنب المشروبات الغازية والكافيين، لاحتوائها على نسب عالية من السكر، ويمكن أن تسبب غازات البطن والانتفاخ، ويجب عدم الإفراط في تناول الطعام لأن هذا يؤدي إلى تقلصات المعدة وارتجاع شديد لأحماضها، لذلك يفضل تناول وجبة خفيفة وصغيرة تحافظ على المعدة من الانتفاخات والتقلصات.

وأكد الدكتور رامي صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية على أهمية الإكثار من تناول الماء لأنها مهمة ويمكن لها أن تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ضرورة تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية ووجبتان خفيفة يسهل عمل الجهاز الهضمي.