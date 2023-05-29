الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج مخدر الهيروين فى التجمع الخامس

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمًا بترويج مخدر الهيروين في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبدالمالك، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 10944 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، تهمة إحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين.

وشهد ضابط بقسم شرطة التجمع الخامس، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم أثناء إلقائه لفافة، وبفضها تبين أن بداخلها جوهر الهيروين المخدر.

 

 

محكمة جنايات متهم مخدر الهيروين التجمع الخامس لسجن المشدد

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