الشوط الأول.. بيراميدز يتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله

تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وكاد مصطفى فتحي أن يسجل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 19، عندما تلقى تمريرة رائعة ليراوغ المهدي سليمان، لكن مدافع الاتحاد قام بإبعاد الكرة من على خط المرمى، مخرجًا إياها خارج الملعب.

ومن متابعة للركلة الركنية، مرر وليد الكرتي كرة مسقطة ببراعة لـ إبراهيم عادل، ليضع الكرة في الشباك ببراعة محرزًا الهدف الاول لـ بيراميدز.

وفي الدقيقة 22، استطاع عمار حمدي تسجيل هدف التعادل لـ الاتحاد من متابعة لتسديدة زميله فوزي الحناوي.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي- محمد حمدي- محمد الشيبي- علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور- أحمد فتحي- كريم حافظ- محمود صابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.

وتُقام بعد قليل، مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.