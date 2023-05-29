الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب إيطالى: مستمرون فى الدفاع عن سوريا حتى "تحقق النصر"

حزب كازا باوند الإيطالي
حزب كازا باوند الإيطالي

أكد حزب كازا باوند الإيطالي استمراره بالدفاع عن سوريا حتى تحقيقها النصر النهائي، وبالتعاون معها في جميع المجالات الإعلامية والعلمية والسياحية.

كان وفد من الحزب والجبهة الأوروبية للدفاع عن سوريا زار سوريا خلال الأيام الماضية، والتقى عددًا من الفعاليات الرسمية والمجتمعية.

وأوضح رئيس الحزب جان لوكا يانوني، أن الهدف من الزيارة كان الاطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا، والتضامن معها بمواجهة ما تعرضت له من حرب إرهابية، ونقل الصورة الحقيقية عنها لاحقًا إلى إيطاليا وأوروبا لحشد الدعم والتأييد لها.

ولفت يانوني إلى أن الوفد أجرى لقاءات مع عدد من المسئولين ورجال الدين ونقابات العمال والأطباء والفنانين واتحاد الكتاب العرب، إضافة إلى عقد ندوة حوارية في مكتبة الأسد.

وأشار يانوني إلى أنه كانت هناك رغبة مشتركة خلال اللقاءات للتعاون في جميع المجالات الإعلامية والعلمية والسياحية والتعليمية، مؤكدًا أن الجبهة ستستمر في الوقوف إلى جانب سوريا ورفض المؤامرة عليها، وأن أعضاء الوفد سيقومون بنقل الصورة الحقيقية عن الأحداث الجارية فيها إلى أوروبا، ودحض الإشاعات ضدها، وتنظيم حملات بهدف رفع الحصار الجائر المفروض عليها.

وأعرب الوفد عن الشكر لسوريا ولجاليتها في إيطاليا ممثلة برئيسها الدكتور جمال أبوعباس، على تنظيم هذه الزيارة بهدف تأكيد مواصلة الدعم لسوريا قيادة وحكومة وشعبًا حتى تحقيق النصر النهائي، وإفشال المشاريع التي تستهدفها.

إضافة إلى رئيس حزب كازا باوند جان لوكا يانوني ضم الوفد نائب رئيس الحزب أندريا أنتونيني، ومسئول العلاقات الخارجية جوفاني فيولا، ومسئول الإعلام أندريا بوناسسا، ومسئول المنظمات سيرجيو فيلاكيوني، ومسئول الشباب فاليريو فلاكوميا، إضافة إلى رئيس الجالية السورية في إيطاليا.

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