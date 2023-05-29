الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يُحيل الفريق الطبى بوحدة وادى الرمل للتحقيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الإثنين، جولة تفقدية مفاجئة للوحدة الصحية بوادي الرمل التابعة لإدارة مطروح الصحية لمتابعة سير العمل بالوحدة والتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات.

رافقه خلال الجولة كل من أشرف فودة مدير إدارة المتابعة، وأحمد أنس عضو التفتيش المالي والإداري.

وقرر الدكتور مبروك سالم إحالة أعضاء الفريق الطبى للشئون القانونية بالمديرية للتحقيق لعدم التواجد بالوحدة، موجهًا الدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، بإعادة توزيع القوى البشرية طبقًا للاحتياج بأماكن العجز ولصالح العمل.

كما تفقد "سالم" سير العمل بالحجر الصحي بمطار مطروح، والتقي الفريق الطبي المتواجد، وتأكد من الاستعدادات لاستقبال رحلات الطيران السياحية موجهًا بحسن التعامل واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لزائري المحافظة وضيوفها. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل وجودة الخدمة بمنافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة. 

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أعضاء الفريق الطبى توافر الأدوية والمستلزمات جولة تفقدية مفاجئة محافظ مطروح مطار مطروح مطروح

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