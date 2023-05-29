الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ"العدالة والتنمية": توقعنا الفوز الساحق لأردوغان منذ البداية

هارون أرمجان
هارون أرمجان

قال هارون أرمجان، عضو حزب التنمية والعدالة التركي، إن الحزب توقع الفوز الساحق للرئيس التركي رجب طيب أوردغان وحزب العدالة بذل الكثير من الجهود لنشر خطة أوردغان التنموية، وهناك ثقة كبير من الشعب في الرئيس الجديد للبلاد.

 التنمية التركية

وأكد أرمجان، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه مازال يتم حشد المواطنين في الميادين من أجل نشر الخطة التنموية لأردوغان: "هناك تحديات كبيرة أثرت على تركيا وهي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، لكن إسطنبول وضعت السياسات التي تشجع الاستثمار، لذا تم إطلاق أول محطة نووية في تاريخ تركيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر للبيئة، كما تم توفير 2 مليون فرصة عمل العام الماضي، لذا القيادة السياسية تعمل على قدم وساق لرفع مستوى التنمة التركي". 

العدالة والتنمية 

واستطرد:"العدالة والتنمية الحزب الأول الذي يرسي دعائم الاقتصاد في تركيا، كما أنه يرغب في وضع نظام سياسي يضمن تحقيق الاستقرار".

ذكر "تبلغ نسبة العناصر النسائية في الحزب 7% ولهم دور كبير في تنمية وتقوية الحزب، لذا لا يمكن الاستغناء عن العناصر النسائية في الحزب خاصة أن أردوغان يهدف تحسين وضع ومكانة المرأة السياسي الفترة المقبلة".

هارون أرمجان القاهرة الإخبارية تنمية تركيا حزب التنمية والعدالة التركي فوز أردوغان

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