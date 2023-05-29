قبل الحفل الغنائى بساعات| زفاف الأمير حسين ورجوة آل سيف.. "قصة حب وحفل أسطورى"

في أجواء من الفرح والبهجة، يستعد الشعب الأردني للاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوه آل سيف، في حفل أسطوري يترقبه العالم.

وقد تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالحفل، الذي سيقام في الأول من يونيو عام 2023 والذي سيشهد حضورًا ملكيًا ودوليًا رفيع المستوى، وفي السطور الآتية، سنتعرف أكثر على قصة حب العروسين، وتفاصيل الحفل الغنائي وما هي استعداداتهما للزفاف.

تفاصيل الحفل الغنائي:

يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف في الأول من يونيو 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية، في قصر زهران، ثم سينتقل موكب الزفاف إلى قصر الحسينية حيث ستقام مأدبة عشاء، وسيكون هناك حفل استقبال مغلق ومأدبة لوسائل الإعلام، كما أطلقت مؤسسة ولي العهد موقعًا رسميًا مخصصًا لإرسال التهاني للزوجين.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الحفل الغنائي الخاص بالزفاف، ولكن من المتوقع أن يشارك فيه عدد من المطربين والفنانين من داخل وخارج المملكة، فمن المحتمل أن يشارك الفنان تامر حسني في الحفل، بالإضافة إلى المطرب أحمد سعد، الفنانة الأردنية ديانا كرزون، زين عوض والنجم اللبناني راغب علامة.

ومن المحتمل أيضًا أن يشارك بعض النجوم العرب الآخرين في الحفل، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد، سيكون هناك حفل عشاء في "مضارب بني هاشم" يوم الأربعاء الموافق 31 من مايو، في قصر رغدان العامر، وسيكون ذلك بحضور أفراد العائلة الملكية الهاشمية وعدد من المدعوين من الشخصيات الهامة من رجال الدولة من الأعيان والوزراء وغيرهم.

وستكون بطاقات الدعوة لحفل زفاف الأمير حسين ورجوة آل سيف مطبوعة بالذهب والأزرق، وستحمل شعارات المملكة الأردنية الهاشمية وآل سيف، وستكون زفة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني بالخيل، وستشارك فيها فرق شعبية تقليدية تؤدي رقصات وأغاني تعبر عن فرحة المناسبة.

ومن المتوقع أن يحضر حفل زفاف الأمير حسين ورجوة آل سيف عدد كبير من الملوك والأمراء والزعماء من دول عربية وإسلامية وأجنبية، بالإضافة إلى شخصيات دولية وإقليمية، كما ستحضر أميرتان من اليابان هما أختا الملك ناروهيتو، أميرة أكيشينو، وابنتها أميرة ماكو.