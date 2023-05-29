مجلس أمناء العاشر يناقش 6 محاور مهمة منها توفير الخبز المدعم

عقد مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، اجتماعا اليوم الإثنين، بحضور المهندس علاء محمد منيع رئيس الجهاز، والدكتور سمير عزت عارف رئيس المجلس، وأيمن رضا وكيل مجلس الأمناء، وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية لمناقشة جدول الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على خدمة السكان في العديد من المجالات.

وفي السياق، أكد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الأمناء خلال الاجتماع اليوم أنه لا بد من أن ترتكز جهود جميع الأطراف خلال الفترة الحالية لدعم جميع المقترحات مع الجهات المسئولة لتحقيق تنمية مستدامة مساندة المواطنين في توفير احتياجاتهم الضرورية بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وحدد 6 محاور رئيسية تتم مناقشتها مع المسئولين والجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة يستفيد بها المواطنون بالمدينة.

واستهل المهندس علاء منيع كلمته بتلقي مقترحات جديدة تخدم أحياء مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى أهمية تشغيل السوق المقابل للمجاورة الخامسة.

وأشار إلى ضرورة عمل تندات تغطية لسوق صيدناوي لتسكين الباعة به ليكون مناسبا، وحماية البائع من ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي نفس السياق، دعا أيمن رضا وكيل مجلس أمناء مدينة العاشر إلى أهمية تنفيذ مشروع محو أمية مجموعة من أهالي المدينة، مطالبا من ممثلي وزارة التموين توفير وتوزيع الخبز المدعم لأهالي المدينة على الأحياء السكنية الجديدة التي لا توجد بها مخابز لإنتاج الخبز.