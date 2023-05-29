الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السلع التموينية: استوردنا مؤخرًا 5 ملايين طن قمح ونوعنا مصادرنا بين 22 دولة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن أن الهيئة تستورد سنويًا من 3 لـ 4 ملايين طن قمح من إجمالي 8 ملايين و250 ألف طن حاليًا، فيما يتم تدبير باقي القمح من الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة موازنة هيئة السلع التموينية للعام المالي 2023-2024.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن أن الإيرادات الخاصة بالقمح والسلع التموينية في موازنة هيئة السلع التموينية للقمح والسلع التموينية بلغت 36 مليارًا للسلع التموينية، و91 مليارًا بالنسبة للخبز بإجمالي 127 مليار جنيه.

ووافقت اللجنة الاقتصادية على موازنة هيئة السلع التموينية عن العام المالي "2023-2024".

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الحكومة استوردت مؤخرًا حوالي 5 ملايين و700 ألف طن قمح، كما أنه تم تنويع وزيادة المنشأ حيث يتم استيراد القمح من 22 دولة.

وقال "يوسف" إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار القمح، حيث إن متوسط سعر الطن الذي تم شراء به هذه الكميات وصل إلى 374 دولارًا للطن الواحد.

وأضاف أن الأسعار انخفضت حاليًا، مُشيرًا إلى أنه تم شراء آخر دفعة وهى 675 ألف طن حيث وصل متوسط سعر الطن 274 دولارًا للطن.

هيئة السلع التموينية لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب موازنة هيئة السلع التموينية أسعار القمح مجلس الوزراء

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