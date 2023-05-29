السلع التموينية: استوردنا مؤخرًا 5 ملايين طن قمح ونوعنا مصادرنا بين 22 دولة

كشف أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، عن أن الهيئة تستورد سنويًا من 3 لـ 4 ملايين طن قمح من إجمالي 8 ملايين و250 ألف طن حاليًا، فيما يتم تدبير باقي القمح من الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة موازنة هيئة السلع التموينية للعام المالي 2023-2024.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن أن الإيرادات الخاصة بالقمح والسلع التموينية في موازنة هيئة السلع التموينية للقمح والسلع التموينية بلغت 36 مليارًا للسلع التموينية، و91 مليارًا بالنسبة للخبز بإجمالي 127 مليار جنيه.

ووافقت اللجنة الاقتصادية على موازنة هيئة السلع التموينية عن العام المالي "2023-2024".

وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الحكومة استوردت مؤخرًا حوالي 5 ملايين و700 ألف طن قمح، كما أنه تم تنويع وزيادة المنشأ حيث يتم استيراد القمح من 22 دولة.

وقال "يوسف" إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع أسعار القمح، حيث إن متوسط سعر الطن الذي تم شراء به هذه الكميات وصل إلى 374 دولارًا للطن الواحد.

وأضاف أن الأسعار انخفضت حاليًا، مُشيرًا إلى أنه تم شراء آخر دفعة وهى 675 ألف طن حيث وصل متوسط سعر الطن 274 دولارًا للطن.