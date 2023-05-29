الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع الغذائية المخفضة (فيديو)

مبادرة خير مزارعنا
مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أطلقت مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ضمن فعاليات معرض الزهور، مؤكدًا أنه يتم العمل على ضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق.

وأضاف صالح، عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى الاثنين، أن الوزارة مستمرة في فتح المعارض، وإطلاق المبادرات سعيًا وراء الوصول إلى رضا المواطن، موضحًَا أن المبادرة يشارك فيها نحو 50 عارضًا ويطرحون نحو 220 سلعة غذائية للمواطن.

اللحوم المطروحة ضمن المبادرة طازجة وبلدي

فيما أكدت إكرام مجدي، إحدى العارضات أن اللحوم المطروحة ضمن المبادرة بالمعرض هى لحوم طازجة وبلدي:"إحنا اللي بنعمل العلف اللي بنقدمه للحيوانات، وضامنين هو بياكل إيه".

خير مزارعنا لأهالينا مبادرة خير مزارعنا لأهالينا توفير السلع الغذائية توفير السلع الغذائية المخفضة مبادرة تفاصيل

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تبرز جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي (فيديو)

انتصار عبد الفتاح: مهرجان الطبول له مكانة دولية كبيرة (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب: كل الموضوعات التي طرحت بأجندة الحوار الوطني مهمة

"القاهرة الإخبارية" ترصد احتفالات فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

مديرة مهرجان الطبول: كلنا منظومة واحدة ليخرج العمل للنور (فيديو)

بركات حمزة.. فنان يبدع فى نحت تماثيل الشخصيات المصرية القديمة (فيديو)

"الأجواء الصيفية مؤثرة".. الأرصاد تكشف ذروة الطقس الحار (فيديو)

"التوتر والبرودة الشديدة".. هانى الناظر يكشف أسباب انتشار الصدفية بالعالم (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

"صناعة الجلود" تستعد للمشاركة فى 3 معارض خارجية لزيادة صادرات القطاع

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق