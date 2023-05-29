تفاصيل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير السلع الغذائية المخفضة (فيديو)

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة أطلقت مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ضمن فعاليات معرض الزهور، مؤكدًا أنه يتم العمل على ضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق.

وأضاف صالح، عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى الاثنين، أن الوزارة مستمرة في فتح المعارض، وإطلاق المبادرات سعيًا وراء الوصول إلى رضا المواطن، موضحًَا أن المبادرة يشارك فيها نحو 50 عارضًا ويطرحون نحو 220 سلعة غذائية للمواطن.

اللحوم المطروحة ضمن المبادرة طازجة وبلدي

فيما أكدت إكرام مجدي، إحدى العارضات أن اللحوم المطروحة ضمن المبادرة بالمعرض هى لحوم طازجة وبلدي:"إحنا اللي بنعمل العلف اللي بنقدمه للحيوانات، وضامنين هو بياكل إيه".