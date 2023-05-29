الفرصة الأخيرة لصلاح وطريق الننى لمقعد «المدير الفنى».. مصير المحترفين المصريين فى أوروبا

شارف الموسم الكروي 2022-2023 على الانتهاء في الدوريات الأوروبية، بعدما حسم أبطال الدوريات الخمس الكبرى اللقب.



وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي، فيما فاز برشلونة بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ بالدوري الألماني، وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، ونابولي بالدوري الإيطالي.



وشارك محترفونا المصريون مع فرقهم في البطولات المختلفة خلال الموسم الجاري، وترصد «الدستور» مستقبل محترفينا خلال الموسم المقبل بالدوريات الأوروبية.



محمد صلاح والفرصة الأخيرة للخروج من ليفربول

أنهى محمد صلاح الموسم الجاري مع ليفربول بمشاركته في 51 مباراة وتسجيل 30 هدفًا وصناعة 16 في كل المسابقات، وقدم موسمًا جيدًا على الرغم من تذبذب مستوى الريدز وفشلهم في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وعلى الرغم من مستوى صلاح الفردي المميز، إلا أنه لم يتلق أي عروض حتى الآن ولكن الطرفين الأقرب لضمه في الانتقالات الصيفية هما فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يحتاج كل منهما للتعاقد مع لاعب في مركز الجناح الأيمن خاصة في ظل الرحيل المنتظر لماركو أسنسيو عن ريال مدريد، ورغبة باريس سان جيرمان في ضم لاعب في مركز الجناح الأيمن بديلًا لليونيل ميسي.

محمود حسن تريزيجيه.. البقاء في تركيا الحل الأفضل



رغم المستوى الجيد الذي قدمه تريزيجيه في الموسم الجاري مع طرابزون سبور بالدوري التركي وتصفيات دوري أبطال أوروبا وبطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إلا أنه لم يتقدم أي نادٍ بعرض رسمي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي مما يجعله أقرب للبقاء مع فريقه في الموسم المقبل.

ولعب تريزيجيه 39 مباراة بقميص طرابزون سبور خلال الموسم الجاري، وسجل 12 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

محمد النني والطريق إلى مقعد المدير الفني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي منذ 3 أشهر، عن تمديد عقد محمد النني، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوفه، لمدة موسم آخر.

ولم يشارك النني في العديد من المباريات بقميص أرسنال في الموسم الجاري بسبب الإصابة التي لحقت به، ولعب فقط 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

وغاب النني عن أرسنال منذ إصابته في إحدى الحصص التدريبية للفريق خلال شهر فبراير الماضي، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.



ويدرس النني حاليًا للحصول على الرخصة التدريبية A بعد حصوله على الرخصة B في شهر أكتوبر من العام الماضي، مستغلًا الفترة التي قضاها بعيدًا عن الملاعب بسبب قلة مشاركاته ثم الإصابة التي لحقت به منتصف الموسم المنقضي.

مصطفى محمد.. «المثلية والهبوط» يقربانه من العودة لتركيا



اقترب مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطني والمعار لفريق نانت الفرنسي من نادي جالاتا سراي التركي، من العودة لصفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري لعدد من الأسباب على رأسها اقتراب فريقه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، بالإضافة إلى دخوله في أزمة مع إدارة النادي بسبب رفضه المشاركة في جولة دعم المثلية الجنسية في الدوري الفرنسي، وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت وسجل 11 هدفًا وصنع 5 لزملائه.





تجربة جديدة لعمر مرموش في البوندسليجا



انتقل عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني وفريق فولفسبورج لفريق أينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر بعد فشل مفاوضات التجديد مع فولفسبورج والاتفاق على رحيله بشكل ودي.



وشارك مرموش في 36 مباراة بقميص فولفسبورج خلال الموسم المنقضي، وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا.



وأعلن نادي أينتراخت في بيان رسمي، صدر منذ أسبوعين، التعاقد مع مرموش في صفقة ممتدة حتى 2027.