رسميًا.. تشيلسي يعلن تعيين ماوريسيو بوتشتينو مديرًا فنيًا حتى 2026

أعلن نادي تشيلسي الانجليزي التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، في منصب المدير الفني للفريق من بداية الموسم المقبل.

وسبق أن أقالت إدارة البلوز الانجليزي جراهام بوتر من منصب المدير الفني، وعينت بدلًا منه فرانك لامبارد في منصب المدير الفني المؤقت، وانتهت مهمته مع النادي بشكل رسمي بعد التعادل مع نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.



ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التعاقد مع «بوتشتينو» في منصب المدير الفني للفريق منذ 1 يوليو المقبل ولفترة تمتد لمدة موسمين مقبلين.

وأفاد بيان النادي أن الجهاز المعاون لبوتشتينو سيتضمن كلًا من: "خيسوس بيريز، ميجيل دي أوجستينو، توني خيمينيز، وسباستينو بوتشتينو.

ويعود بوتشتينو للدوري الانجليزي بعد غياب استمر قرابة الـ4 سنوات بعد رحيله عن تدريب فريق توتنهام هوتسبير والذي قضى معه 5 سنوات، ثم تولى تدريب فريق باريس سان جيرمان في يناير 2021 ورحل عن الفريق في صيف عام 2022.

وبدأ بوتشتينو مسيرته كمدير فني مع فريق إسبانيول في الفترة بين يناير 2009 ونوفمبر 2012، ثم انتقل لتدريب فريق ساوثهامبتون في يناير 2013 ورحل عن الفريق في يونيو 2014، ليتولى تدريب توتنهام في نفس الفترة.