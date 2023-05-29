رئيس تيار الحكمة العراقي: مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة

أعلن سماحة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي، أن هناك فهم مشترك لتعميق العلاقات بين مصر والعراق، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

العلاقات المصرية العراقية

وأشار إلى أن مصر والعراق الطرفين لديهم ما هو مناسب لدعم الآخر، حيث الطفرة التنموية التي شهدتها مصر خلال الأشهر الثمانية الماضية دليل على القوة والعزيمة المصرية، مؤكداً أن هناك الكثير من المجالات الاستثمارية التي ستعود بالفائدة على الجانب المصري والعراقي عند التعاون.